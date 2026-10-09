Corrientes: así es el cronograma del plus para trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes informó que abonará el plus extra a los empleados municipales de la capital provincial. El pago comenzará el martes 13 de octubre y alcanzará tanto al personal de planta permanente como a los trabajadores contratados y a los beneficiarios bancarizados del programa Neike Chamigo.

En el caso de los neike que no se encuentren bancarizados, el cobro se hará presencialmente en la sede de la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en calle Brasil 1269. La atención se brindará en doble turno: de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, con el objetivo de agilizar el trámite.

Por otra parte, los agentes bancarizados que todavía no cuenten con tarjeta de débito deberán concurrir a la ventanilla de la sucursal del Banco de Corrientes, situada en avenida Teniente Ibáñez 1826.

El cronograma según la terminación del DNI