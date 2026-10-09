El Municipio y el STJ renovaron convenio para agilizar notificaciones de cédulas de Juzgados de Faltas

La Municipalidad de Corrientes y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia renovaron este viernes 9 de octubre el Convenio Marco de Colaboración institucional para dar continuidad al diligenciamiento de cédulas y oficios emanados de los Juzgados Administrativos de Faltas municipales.

La medida busca agilizar las notificaciones en la capital y en distintas localidades del interior provincial.

La rúbrica del acuerdo estuvo a cargo del intendente capitalino, Claudio Polich, y del presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan.

A través de este mecanismo, la Dirección de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial asumirá el diligenciamiento de hasta 700 notificaciones mensuales, mientras que el Ejecutivo municipal financiará los costos operativos de viáticos y combustible requeridos para el cumplimiento de las tareas.

Del acto formal participaron la secretaria General del municipio, Florencia Ojeda; el asesor letrado, Francisco Jaime; el secretario de Relaciones Institucionales, Héctor Torres; la directora de Mandamientos y Notificaciones, Raquel Monzón Gramajo; y el secretario administrativo del STJ, Edgar Parras.

Garantías procesales y validez jurídica

Tras la firma del documento, el intendente Polich remarcó el alcance del trabajo articulado entre ambas esferas del Estado. "Para la Municipalidad es la posibilidad de hacer no solamente una notificación fehaciente, sino también poder darle el marco que tiene que tener para que tenga la validez necesaria, cumplimentando cada uno de los pasos y procedimientos correspondientes", afirmó el jefe comunal.

A su turno, el titular del máximo tribunal provincial, Guillermo Horacio Semhan, ponderó la formalidad que aporta la estructura judicial a los trámites administrativos.

"Al Municipio le damos seguridad jurídica y plena fe de los actos que se notifican", sostuvo el magistrado, al tiempo que calificó a la cooperación entre los poderes como un indicador de calidad institucional.

Derecho de defensa y cobertura territorial

Por su parte, el asesor letrado comunal, Francisco Jaime, brindó precisiones sobre el impacto operativo de la medida y subrayó que el cupo mensual abarca actuaciones dirigidas a infractores radicados fuera de la jurisdicción capitalina.

El funcionario precisó que la intervención del Poder Judicial agiliza los plazos de comunicación de las actuaciones administrativas de Faltas, otorgando la certeza requerida para que los ciudadanos notificados puedan tomar conocimiento de los expedientes y ejercer plenamente su derecho de defensa en el marco de la normativa vigente.