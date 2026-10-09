Cerraron una playa en Corrientes por la crecida del río Paraná

La crecida del río Paraná obligó a cerrar la playa Islas Malvinas I en la ciudad de Corrientes. El nivel del agua alcanzó los 4,83 metros en la capital provincial, a 1,67 metros del nivel de alerta establecido en 6,50 metros.

La Municipalidad de Corrientes informó que la medida busca prevenir riesgos para vecinos y turistas ante el avance del río. Por ese motivo, quedó inhabilitado el acceso al predio y se dispusieron medidas para impedir el ingreso de personas.

“Debido a la creciente del río Paraná queda inhabilitado el acceso a la Playa Islas Malvinas I. Para garantizar la seguridad de vecinos y turistas la zona está debidamente señalizada y cuenta con la presencia del personal de la Guardia Urbana para evitar el ingreso al predio”, comunicó el municipio.

El comunicado de la municipalidad de Corrientes

La presencia de agentes de la Guardia Urbana y la señalización del sector forman parte del operativo preventivo dispuesto en la playa. Solicitaron respetar las restricciones y evitar acercarse a las zonas afectadas por la crecida.

La situación se suma al avance del río Uruguay, que también registra niveles elevados en distintos puntos de Corrientes. De esta manera, ambos cursos de agua mantienen en alerta a las localidades costeras y obligan a reforzar las medidas de prevención.