El certamen interbarrial Jacinto Mamuh reunió a 600 artistas y anticipan una nueva edición

El certamen interbarrial Jacinto Mamuh cerró su edición 2026 con una convocatoria cercana a los 600 artistas en seis jornadas realizadas en distintos puntos de la ciudad de Corrientes. Tras la final disputada este sábado en el anfiteatro José Hernández, el intendente Claudio Polich anticipó la intención de darle continuidad a la propuesta el próximo año.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Cultura y Educación, recuperó un espacio de promoción artística que permaneció suspendido durante varios años. El concurso homenajea a Jacinto Mamuh, quien inició esta propuesta cultural décadas atrás.

La competencia tuvo seis fechas preliminares en plazas y espacios públicos de distintos barrios: plaza Mercosur, plaza de la Tradición, Paseo Costero del barrio Dr. Montaña, plaza San Pantaleón, plaza de los Constituyentes y Parque Mitre.

El certamen se organizó en dos rubros, danza y música, y en las categorías juvenil —hasta los 15 años inclusive— y mayores, desde los 16 años. En la gran final, 64 artistas subieron al escenario para competir por los primeros puestos.

Polich destacó la participación y anticipó nuevos proyectos culturales

Durante la jornada de cierre, el intendente Claudio Polich destacó la importancia de generar espacios para que los artistas locales puedan mostrar su trabajo y dar sus primeros pasos. También valoró el carácter inclusivo de la propuesta, que convocó a personas de distintas edades y a artistas con discapacidad.

Ante la respuesta del público y la participación registrada, el jefe comunal expresó su expectativa de que el certamen continúe el próximo año y llegue nuevamente a los barrios.

Además, adelantó que el Municipio lanzará la búsqueda de una canción inédita que identifique a la ciudad de Corrientes, con la intención de encontrar una composición del género chamamé.

Por su parte, el viceintendente Ariel Báez resaltó la recuperación de un espacio que brinda oportunidades a los talentos correntinos y recordó que su grupo, Los Alonsitos, ganó el certamen en 1989.

Una final con una colecta solidaria

La última jornada también tuvo un componente solidario. Los organizadores convocaron a los participantes y al público a acercar insumos de primera necesidad para las familias afectadas por la creciente del río Paraná.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, agradeció el acompañamiento de los vecinos durante las seis fechas y destacó el trabajo de los jurados, integrados por referentes de la cultura local. También señaló que las jornadas incluyeron presentaciones de los elencos municipales y de artistas invitados.

Durante el cierre, familiares de Jacinto Mamuh recibieron un reconocimiento póstumo en homenaje a su figura. Sus nietos Irene e Iván agradecieron a la Municipalidad y a los participantes por mantener vigente la propuesta cultural.