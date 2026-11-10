Obras viales en Corrientes: pavimentan una calle de la ciudad con un plazo de 60 días

La Municipalidad de Corrientes inició la pavimentación de casi 300 metros de la calle Sánchez de Bustamante, en el barrio Universitario.

La obra de hormigón rígido conectará con la avenida Independencia y prevé un plazo de ejecución de 60 días.

Detalles técnicos y alcance de la obra

La Secretaría de Obras Públicas detalló las especificaciones del plan de infraestructura en el sector. Los trabajos se extienden a lo largo de 296 metros lineales por 7 metros de ancho entre la avenida Independencia y Agustín Maza.

La obra alcanzará un total de 2.878 metros cuadrados de pavimento, incluyendo el abordaje de las bocacalles correspondientes. El proyecto constructivo cuenta con un período de ejecución estimado de 60 días corridos.

Se coloca un pavimento rígido de hormigón H30 de 20 centímetros de espesor, diseñado para soportar el tránsito diario y optimizar el escurrimiento pluvial hacia los sumideros.

Planificación previa y esquema operativo

Desde el área de Obras Públicas remarcaron la secuencia de trabajos previos para evitar roturas futuras.

La traza intervenida ya cuenta con el tendido de la red de cloaca social y la construcción previa de cordón cuneta.

La secuencia incluye movimiento de suelo, acondicionamiento de sub base, volcado de hormigón por paños, sellado de juntas, arreglo de veredas y señalización vial.

Durante el fraguado y curado del material, el Municipio dispondrá un plan especial de señalización y desvíos para resguardo de peatones y conductores hasta su habilitación definitiva.