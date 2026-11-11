Las esquinas de Corrientes en las que instalaron cámaras en semáforos

La Municipalidad de Corrientes colocó cámaras de monitoreo en semáforos de distintos puntos de la ciudad para desalentar el cruce en luz roja.

Desde la Comuna aclararon que la medida es preventiva y difundieron los cruces monitoreados.

Objetivos del monitoreo y foco en la concientización

La Secretaría de Tránsito detalló los fundamentos preventivos de la medida y la prioridad sobre el parque motovehicular.

Desde la Comuna enfatizaron que la colocación y difusión de los dispositivos busca ordenar el flujo vehicular y evitar siniestros, descartando un propósito meramente recaudatorio.

Se busca reducir de manera urgente las infracciones cometidas por conductores de motos, dada su mayor vulnerabilidad física en colisiones por cruces indebidos.

El plan apunta a reafirmar la obligación de frenar ante la luz roja en las intersecciones, independientemente del volumen de tránsito o la urgencia del conductor.

Ubicación de las cámaras y proyección de nuevos puntos

Los dispositivos de control ya están operativos en esquinas de alto tránsito y se ampliarán a otros corredores:

Puntos actuales en funcionamiento:

Avenida Independencia y Chacabuco.

Gobernador Ruíz y Santiago del Estero.

Gobernador Ruíz y Cocomarola.

Armenia 3277 (banda sur).

Avenida Centenario y Güemes.

Avenida Maipú y Teniente Ibáñez.

Avenida Maipú y Guayquiraró.

Avenida Libertad y Laprida.

El Municipio confirmó que se instalarán nuevos equipos de monitoreo a lo largo del trazado de la avenida Armando Romero.