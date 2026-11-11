Iglesias evangélicas y Municipio pactan una agenda conjunta en Corrientes

El intendente Claudio Polich mantuvo un encuentro de trabajo con referentes de 20 congregaciones evangélicas de la ciudad.

Abordaron una agenda centrada en la prevención de adicciones, seguridad vial, manejo de residuos y necesidades barriales.

Ejes de la agenda conjunta y despliegue territorial

Durante el cónclave desarrollado en la Iglesia Visión de Campeones, las autoridades municipales y los líderes religiosos fijaron prioridades operativas.

El jefe comunal valoró el rol de las iglesias al señalar que "son grandes conocedores de la comunidad, de la sociedad y de sus inconvenientes".

Se establecieron líneas de acción coordinadas en materia de prevención de siniestros viales, campañas contra consumos problemáticos y ludopatía, además del tratamiento de residuos urbanos.

Del encuentro también formaron parte el secretario de Políticas Institucionales, Héctor Torres, y el titular de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios.

Voces del encuentro y compromiso de las congregaciones

Los funcionarios y los referentes religiosos destacaron la importancia de sostener canales de diálogo permanente.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el objetivo es superar diferencias políticas o religiosas para priorizar el bienestar común.

El pastor anfitrión, Dionel Mereles, afirmó que las congregaciones identifican las mismas problemáticas sociales y ratificó que "en lo que la iglesia puede ayudar siempre está y estará presente".