Corrientes impulsa la innovación en pymes mediante un proyecto de cooperación con Japón

Corrientes fue sede de un seminario regional en el que se presentaron los resultados del Proyecto KT+. Se trata de una iniciativa de cooperación con Japón destinada a fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro se realizó este miércoles en la Sociedad Española y reunió a representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), la Asociación Japonesa de Corrientes y el Municipio. Durante la jornada, dos empresas locales participaron de la experiencia y expusieron cómo aplicaron los conocimientos adquiridos para mejorar sus procesos productivos.

El programa se desarrolla desde hace tres años en distintos puntos del país. Propone incorporar herramientas de transformación digital, economía verde y diseño industrial mediante el enfoque Kaizen+.

La iniciativa articula el trabajo del Inti, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Raúl Rolón, ingeniero químico del Inti Corrientes, explicó que el proyecto contempla dos instancias: la capacitación de equipos técnicos regionales con especialistas japoneses y la transferencia de esos conocimientos a las empresas.

El acompañamiento a las empresas locales

Durante el seminario, el secretario de Hacienda municipal, Jorge Suaid, vinculó la iniciativa con la política local de promoción industrial. “Se facilita la capacitación en nuevas tecnologías y se hace hincapié en la gestión para apoyar a las empresas radicadas en el Parque Industrial Santa Catalina y las que se instalarán en el corto plazo”, dijo.

Por el Municipio participaron el viceintendente Ariel Báez, Suaid y el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla. También asistieron concejales, funcionarios y autoridades universitarias.



