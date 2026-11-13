El Mercado de Pulgas vuelve este domingo con más de 40 expositores y nuevas propuestas

La Municipalidad de Corrientes realizará este domingo 15 de noviembre la segunda edición del Mercado de Pulgas, una propuesta que crece rápidamente en aceptación y participación, y que busca consolidarse como un nuevo espacio de encuentro para los vecinos. Luego de la buena respuesta que tuvo la primera jornada en el parque Camba Cuá, esta vez más de 40 expositores ofrecerán sus productos en Punta Mitre, en inmediaciones del monumento a las Cautivas, de 16:30 a 21:30.

La convocatoria superó las 100 solicitudes de participación, por lo que se realizó una selección de expositores de acuerdo con el espacio disponible y las características de la propuesta. “Contaremos con más de 40 feriantes ese día”, resaltó la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda.

La funcionaria destacó además el crecimiento de la iniciativa y su valor como actividad recreativa y social. “Lo importante es que es un lugar de encuentro. La primera edición del Mercado de Pulgas realmente fue un gran éxito. Tuvimos mucha participación de vecinos”, señaló. En ese sentido, remarcó que el objetivo es seguir generando espacios seguros y saludables donde las familias puedan disfrutar y compartir.

Objetos, música y gastronomía

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, detalló que habrá una amplia variedad de artículos para recorrer, descubrir y adquirir. Entre las categorías previstas se encuentran vajilla antigua, elementos de decoración, libros, discos de vinilo, juguetes y distintos objetos para el hogar.

“Vamos a tener un poco de todo, como fue en aquella primera edición en el Cambá Cuá. Siempre estamos hablando de objetos usados, nada de lo que hay ahí es algo nuevo”, aclaró Mestres, quien invitó a las familias a acercarse para recorrer los puestos, comprar, compartir algo para comer y disfrutar de la música.

La jornada también contará con un sector gastronómico, una exposición de motos antiguas y la participación de DJs que musicalizarán el encuentro con discos de vinilo. Así, el Mercado de Pulgas amplía su oferta de actividades y suma atractivos para distintos públicos y generaciones.

Reutilizar y compartir

Además de ofrecer una oportunidad para la compra y venta, la iniciativa tiene un objetivo ambiental: promover la reutilización de elementos en buen estado, extender su vida útil y evitar que objetos que todavía pueden aprovecharse se conviertan en residuos. De esta manera, se impulsa la economía circular y se genera un espacio de intercambio entre vecinos.

“Es una actividad muy linda para el encuentro de la familia y, sobre todo, para recordar también distintas épocas por las que fueron pasando nuestros padres y nuestros abuelos”, sostuvo Ojeda.

Como novedad de esta segunda edición, el evento tendrá una transmisión por streaming a través de las redes sociales municipales, una propuesta incorporada a partir de un pedido de los vecinos en la primera jornada. “Vamos mejorando. Es una actividad que llegó para quedarse en la ciudad”, concluyó la secretaria General.