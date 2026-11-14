Corrientes: secuestraron 35 motos y tres autos en controles de tránsito

Un operativo conjunto entre la Policía de Corrientes y la Municipalidad permitió secuestrar 35 motocicletas y tres automóviles durante controles de tránsito realizados en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada de este sábado.

Los controles se desplegaron en las intersecciones de avenida Cazadores Correntinos y Medrano, Medrano y Ombú, y Cazadores Correntinos y Montecarlo, además de recorridas por sectores de concentración.

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, informó que 30 de las 35 motocicletas secuestradas estaban vinculadas con la práctica conocida como stunt, que consiste en realizar maniobras peligrosas, generalmente en grupo y en la vía pública.

Durante los controles también se detectaron tres automovilistas y cuatro motociclistas con alcoholemia positiva. Además, un conductor de moto se negó a realizar el test. En el operativo participó también un móvil de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El procedimiento fue dirigido por la Policía Metropolitana, a cargo del comisario mayor Delgado, y coordinado con la Dirección de Tránsito municipal.

No devolverán motos con escapes libres o modificados

Barrios indicó que se realizarán peritajes sobre los sistemas de escape de las motocicletas secuestradas. Por ese motivo, los trámites para una eventual devolución quedarán postergados hasta el lunes, una vez finalizadas las verificaciones.

El funcionario advirtió que no se restituirán las motocicletas que tengan escapes reformados o libres y anticipó que se aplicarán las sanciones máximas previstas para las infracciones relacionadas con las maniobras de stunt.

También recomendó a los propietarios no concurrir al Juzgado de Faltas durante el fin de semana, debido a que no se realizarán trámites de devolución hasta que concluyan los peritajes.

Desde el Municipio señalaron que estas prácticas representan un riesgo para la seguridad vial y pueden involucrar otras conductas, como circulación grupal fuera de las normas, maniobras peligrosas y situaciones que afectan a terceros y a la propiedad privada.

Finalmente, Barrios destacó el trabajo coordinado con la Policía para llevar adelante los controles en distintos sectores de la ciudad.