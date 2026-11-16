Con una masiva convocatoria en Punta Mitre, se realizó el Mercado de Pulgas

Con más de 40 expositores en Punta Mitre, la Municipalidad concretó la segunda edición del Mercado de Pulgas.

El intendente Claudio Polich destacó el impulso a la economía circular y confirmó que la feria se repetirá cada mes.

Evaluación institucional y proyección itinerante

Las máximas autoridades comunales resaltaron el impacto positivo del evento en la recuperación de espacios públicos y el apoyo a emprendedores.

El intendente Claudio Polich celebró el acompañamiento masivo de los vecinos y confirmó que la propuesta quedará incorporada formalmente a la agenda mensual de la ciudad.

Respecto al formato futuro, el jefe comunal explicó que "queda por resolver es si se hará en los mismos lugares que hasta ahora, o bien si vamos a ir haciéndolo en distintos sitios de la ciudad, de manera itinerante".

Polich subrayó que la iniciativa busca revalorizar los espacios públicos y brindar un canal comercial a coleccionistas y vecinos que reutilizan objetos en sus hogares.

Propuestas complementarias y alta demanda de feriantes

La organización municipal detalló el balance operativo de la jornada y las atracciones que sumó el predio costero.

La secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda, indicó que recibieron más de 100 solicitudes, logrando habilitar 40 puestos de comercialización de vajilla antigua, libros, discos de vinilo y juguetes retro.

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, destacó la incorporación de un sector gastronómico, una muestra de motos clásicas, un automóvil antiguo en exhibición y la transmisión en vivo por el canal de streaming de la comuna.