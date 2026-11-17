Cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza y desobstrucción de desagües en distintos sectores de Corrientes tras las lluvias registradas durante la mañana. El operativo apuntó a facilitar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos ante la continuidad de la inestabilidad climática.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 6.55 y dejaron un registro de 12 milímetros, acompañados por ráfagas de viento de entre 25 y 30 kilómetros por hora. Desde la Municipalidad aseguraron que la situación general de la ciudad ya se encuentra normalizada.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruiz, señaló que el viento provocó inconvenientes puntuales. Entre ellos mencionó la caída de un kiosco de revistas ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Mendoza.

Los trabajos de limpieza y desobstrucción se concentraron en las esquinas de Cuba y Sánchez de Bustamante, La Rioja y Plácido Martínez, Necochea y Costanera, y Mendoza y avenida Juan Torres de Vera y Aragón.

Alerta vigente y recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para Corrientes y toda la región. Según el pronóstico, las condiciones de inestabilidad podrían extenderse hasta este miércoles.

Ante este panorama, se recomienda:

Evitar sacar residuos a la calle para no obstruir los desagües.

En caso de manejar, circular con precaución o detenerse.

No caminar durante los períodos de mayor actividad eléctrica.

Para denunciar emergencias, caída de árboles u otros inconvenientes en la vía pública, Corrientes capital tiene habilitada la línea 147 de atención ciudadana.



