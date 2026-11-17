La Municipalidad de Corrientes reafirma la continuidad institucional y cultural del Teatro Municipal, con un equipo de gestión integrado por profesionales de amplia trayectoria en la administración, la producción artística y el desarrollo cultural.

En el marco del fortalecimiento de las políticas culturales municipales, el Teatro Municipal inicia una nueva etapa de gestión que garantiza la continuidad de su funcionamiento, preserva su identidad institucional y proyecta nuevas oportunidades de desarrollo artístico y participación ciudadana.

El equipo está integrado por Federico Gabriel Maceri, Clarisa Celeste Radke y Pablo José Macías, quienes aportan experiencia, conocimiento del ámbito cultural y trayectoria en la gestión pública.

Federico Gabriel Maceri es abogado, gestor cultural, cantautor e intérprete, con más de 15 años de trayectoria artística y experiencia en políticas culturales. Actualmente se desempeña como subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural municipal.

Clarisa Radke es artista, profesora de música y gestora cultural, con una destacada trayectoria en producción de festivales, coordinación de equipos y planificación cultural. Actualmente es directora general de Desarrollo y Planificación Cultural.

Pablo José Macías cuenta con más de 20 años de trayectoria en la organización de grandes eventos, producción cultural y desarrollo de proyectos artísticos y comunitarios de administración municipal además de desarrollar formación teatral con adultos mayores.

La conformación de este equipo refuerza el compromiso del Municipio con la continuidad de las políticas culturales, la experiencia institucional y la consolidación del Teatro Municipal como espacio público de referencia para la comunidad.

El Teatro Municipal mantendrá su funcionamiento y finalidad cultural, dando continuidad a su misión histórica y promoviendo una gestión abierta, plural y participativa, que amplíe las oportunidades para artistas, elencos, instituciones y vecinos.

Se trata de preservar el



patrimonio cultural de la ciudad y proyectar su crecimiento, garantizando que el Teatro Municipal continúe siendo un espacio de encuentro, identidad y expresión para todos los correntino