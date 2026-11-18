Los fuertes vientos que se registraron en la ciudad de Corrientes provocaron un incidente en un edificio ubicado en la intersección de las calles Jujuy y Bolívar. Un ventanal se desprendió de la estructura y una parte quedó colgando desde un tercer piso, mientras que otro fragmento terminó en el suelo.

El episodio ocurrió alrededor de las 8.30, cuando un vecino alertó al personal de guardia de Bomberos Voluntarios por la voladura de un ventanal que representaba un riesgo en la zona.

Cómo ocurrió

Según afirmó a El Litoral, Daniel Bertorello, comandante de Bomberos Voluntarios, el desprendimiento se debe a los fuertes vientos en la capital correntina.

Tras recibir el aviso, los bomberos acudieron al lugar para intervenir ante la situación. Según el reporte del cuartel 397, una parte de la abertura había quedado suspendida en el tercer piso, mientras que el resto cayó.

El desprendimiento generó preocupación por el peligro que representaban los fragmentos que podían caer sobre la vía pública, en medio de las condiciones de viento que afectaban a la capital correntina.

Por el momento, no se informaron personas heridas ni mayores detalles sobre los daños ocasionados en el edificio.