Con motivo del feriado del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad de Corrientes confirmó que la recolección de residuos será normal y no habrá estacionamiento medido. Las oficinas administrativas y las Saps permanecerán cerradas.

Recolección de residuos, tránsito y guardias operativas

Las áreas esenciales de higiene urbana, control vial y asistencia inmediata mantendrán esquemas de prestación habitual o guardias activas durante todo el feriado.

La Secretaría de Ambiente confirmó que el servicio se cumplirá con total normalidad en las dos zonas operativas en las que se divide la ciudad.

La Subsecretaría de Transporte informó que el lunes no funcionará el sistema de Estacionamiento Medido ni atenderán los Puntos Sube.

Habrá personal de guardia permanente en Tránsito, Transporte, Barrido, Guardia Urbana y el Servicio de Emergencia Municipal (Samun).

El Tribunal de Faltas atenderá de 8 a 16 solo para trámites abreviados de retiro de vehículos secuestrados en la vía pública, mientras que el Juzgado de Faltas N° 6 hará lo propio de 9 a 15 para urgencias. La Dirección de Defunciones (en el cementerio San Juan Bautista) y los cementerios San Juan Bautista y Laguna Brava funcionarán de 7 a 19 únicamente para trámites urgentes.

Mercados, paseos de compras, turismo y oficinas cerradas

La actividad comercial municipal y los puntos de atención turística operarán con horarios diferenciados frente al cierre administrativo general: