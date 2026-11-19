Con motivo del feriado del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad de Corrientes confirmó que la recolección de residuos será normal y no habrá estacionamiento medido. Las oficinas administrativas y las Saps permanecerán cerradas.
Recolección de residuos, tránsito y guardias operativas
Las áreas esenciales de higiene urbana, control vial y asistencia inmediata mantendrán esquemas de prestación habitual o guardias activas durante todo el feriado.
La Secretaría de Ambiente confirmó que el servicio se cumplirá con total normalidad en las dos zonas operativas en las que se divide la ciudad.
La Subsecretaría de Transporte informó que el lunes no funcionará el sistema de Estacionamiento Medido ni atenderán los Puntos Sube.
Habrá personal de guardia permanente en Tránsito, Transporte, Barrido, Guardia Urbana y el Servicio de Emergencia Municipal (Samun).
El Tribunal de Faltas atenderá de 8 a 16 solo para trámites abreviados de retiro de vehículos secuestrados en la vía pública, mientras que el Juzgado de Faltas N° 6 hará lo propio de 9 a 15 para urgencias. La Dirección de Defunciones (en el cementerio San Juan Bautista) y los cementerios San Juan Bautista y Laguna Brava funcionarán de 7 a 19 únicamente para trámites urgentes.
Mercados, paseos de compras, turismo y oficinas cerradas
La actividad comercial municipal y los puntos de atención turística operarán con horarios diferenciados frente al cierre administrativo general:
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Mercados y Paseos de Compras: el Mercado de Abasto (El Piso) abrirá de 7:30 a 12:30, mientras que el Mercado de Productos Frescos permanecerá cerrado por tareas de fumigación. Los Paseos de Compras de El Piso, El Puerto, Ex Vía y barrio San Gerónimo atenderán normalmente de 9 a 21.
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Información Turística: los centros del Paseo de Compras del Puerto y plaza Vera abrirán de 7 a 21; plaza Cabral de 8 a 21; y la Terminal de 7 a 20.
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Dependencias sin atención: no abrirán sus puertas la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL), las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) ni el resto de las oficinas administrativas, retomando la atención habitual el martes 24 de noviembre.