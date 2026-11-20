El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para la provincia de Corrientes durante este fin de semana, anticipando jornadas de marcada inestabilidad climática combinadas con temperaturas cálidas que superarán los 30 grados.

Para este sábado, el organismo oficial pronostica tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitación del 40%, fenómeno que tenderá a generalizarse hacia la tarde con el desarrollo de tormentas. La temperatura mínima se ubicará en 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Alerta amarilla para el domingo y mejora para el lunes feriado

El domingo regirá formalmente un alerta amarilla con condiciones meteorológicas similares, destacándose la probabilidad de tormentas fuertes desde las primeras horas de la jornada y marcas térmicas que volverán a oscilar entre los 21 °C de mínima y los 31 °C de máxima.

Según el parte técnico del SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento intensas.

Ocasional caída de granizo.

Precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 70 milímetros, valores que podrían ser superados de forma puntual.

Finalmente, para el lunes feriado nacional, el pronóstico prevé una mejora definitiva en las condiciones del tiempo, sin probabilidad de lluvias y con registros térmicos agradables que irán desde los 19 °C hasta los 30 °C.