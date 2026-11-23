El director de Vialidad Provincial, Luis Cardozo, confirmó que los trabajos para conectar la cuenca del Riachuelo con el río Paraná avanzan a ritmo sostenido. El desvío provisorio sobre la Ruta Nacional N° 12 ya alcanza el 90% y contará con iluminación nocturna y control policial.

Detalles técnicos de la obra y plazos del corte en RN 12

El proyecto busca acelerar el escurrimiento de aguas desde la zona de lagunas y bajos hacia el río Paraná, dando respuesta estructural a la emergencia hídrica que afecta a San Luis del Palmar.

Cardozo precisó que en el sector oeste ya se intervinieron 3.800 metros desde el río Paraná hasta la RN 12. El próximo paso será colocar un ducto de cinco líneas de 2,50 metros por debajo de la ruta para vincular el sector este, donde se concentran las lagunas de la cuenca.

La preparación del obrador y del camino alternativo registra un avance cercano al 90%. Una vez habilitado el desvío para proceder al corte de la calzada y colocación de los caños, se estima que la Ruta 12 volverá a habilitarse en un plazo de entre 7 y 10 días.

El funcionario aseguró que se está instalando toda la señalética reglamentaria e iluminación para operar de noche, con presencia de efectivos de la Policía de Corrientes para garantizar un tránsito fluido pero a baja velocidad.

Plan integral contra el fenómeno de El Niño

El titular de Vialidad Provincial enmarcó esta intervención dentro de una estrategia hídrica más amplia desplegada en el territorio correntino.

Cardozo señaló que la repartición actúa como brazo técnico dentro del equipo de gobierno encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, ejecutando múltiples obras de infraestructura hídrica en simultáneo.

El objetivo central de estos trabajos, frente al impacto climático del fenómeno de El Niño, es resguardar la integridad de las familias, los animales y los bienes materiales de las comunidades afectadas.