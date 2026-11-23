La Municipalidad de Corrientes informó una reducción del 40% en las víctimas fatales por siniestros viales. Según los registros del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, durante 2025 murieron 30 personas en accidentes de tránsito, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizaron 18 fallecimientos.

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, señaló que la disminución está relacionada principalmente con una mayor utilización del casco y la continuidad de los controles de alcoholemia.

El funcionario también advirtió sobre la incidencia de las motocicletas en los accidentes: alrededor del 90% de los siniestros involucran a estos vehículos y el 95% de las personas fallecidas durante 2026 eran motociclistas.

Entre las principales conductas de riesgo mencionó circular sin casco, conducir después de consumir alcohol, no respetar los semáforos y utilizar vehículos con patentes ilegibles.

Educación vial y controles en los barrios

La política de prevención también incluye programas educativos destinados a generar conciencia desde edades tempranas. Durante el primer semestre, “Educando Pequeños Ciudadanos Viales” llegó a 25 instituciones, entre jardines, Centros de Desarrollo Infantil y escuelas primarias.

Por su parte, “Mi Primera Licencia” capacitó a 778 alumnos en contenidos teóricos y prácticos para una conducción responsable. También se desarrollan iniciativas como “Conversatorio Vial” y “Frena a Tiempo”, con charlas de concientización en distintos espacios.

Además, mediante el programa “Avispón Verde”, agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal realizan recorridas por el centro y los accesos a los barrios para informar sobre el cumplimiento de las normas.

El Municipio busca sostener los controles y las acciones de prevención para reducir los accidentes y evitar nuevas víctimas fatales en las calles de la ciudad.