La Municipalidad de Corrientes desplegó cuadrillas en distintos sectores de la ciudad tras las intensas lluvias que comenzaron durante la madrugada y continúan a lo largo de la mañana. Hasta las 8.45, se acumularon 72,64 milímetros de agua, aunque las precipitaciones se mantuvieron después de ese registro oficial.

Ante esta situación, se informó que los equipos municipales trabajan en la desobstrucción de desagües para facilitar el escurrimiento del agua. Las tareas se concentran en distintos puntos de la capital, donde la tormenta dejó calles anegadas y complicaciones para la circulación.

Lluvias durante todo el día

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las lluvias y tormentas continúen hasta la noche en la ciudad. Y es que para el resto de la jornada se estiman probabilidades de precipitación de entre el 70% y el 40%, con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En ese sentido, y por la alerta de que las condiciones podrían mantenerse en la capital, las cuadrillas municipales continúan con los trabajos para mejorar el drenaje en los sectores afectados.