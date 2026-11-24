El Skate Park del parque Mitre de la ciudad de Corrientes fue escenario de una jornada de deporte, arte y cultura urbana. De 17:30 a 22, jóvenes y familias compartieron exhibiciones y actividades vinculadas a distintas disciplinas que forman parte de la cultura urbana.

Durante el encuentro hubo demostraciones de skateboarding, BMX y stunt en bicicleta, además de presentaciones de danzas urbanas en los estilos All Style, Breaking, Popping y Locking. La actividad convocó a practicantes de distintas edades y permitió visibilizar el crecimiento de estas expresiones en la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, destacó que la iniciativa apunta a trabajar el espacio público desde tres ejes: mejorar las instalaciones para que los vecinos puedan disfrutarlas, generar ámbitos de participación para los jóvenes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el desarrollo de las disciplinas.

El objetivo de la iniciativa

“Buscamos generar diferentes espacios para que los chicos se desarrollen, que los vecinos se apropien de los espacios públicos y que entre todos podamos cuidarlos y mantenerlos”, señaló el funcionario.

Por su parte, “Brasuka”, uno de los referentes de la comunidad stunt y organizador de la actividad, contó que el movimiento reúne a más de 120 participantes en Corrientes Capital, con edades que van desde los 8 hasta los 20 años. También invitó a otros jóvenes a sumarse y destacó que se trata de una alternativa recreativa y deportiva que promueve el encuentro y la actividad al aire libre.

La jornada también tuvo el acompañamiento de las familias. Irma Correa, mamá de Tobías, uno de los participantes, valoró la posibilidad de que el Municipio impulse y dé visibilidad a esta disciplina. Su hijo, que practica stunt desde hace más de diez años, alentó a otros jóvenes a acercarse: “Es un deporte muy sano”.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo actividades que fortalecen la convivencia, la participación juvenil y el aprovechamiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y desarrollo comunitario.



