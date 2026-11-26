En articulación con la Provincia y ante el fenómeno de El Niño, la Secretaría de Salud municipal realiza visitas domiciliarias, aplicación de larvicidas y operativos de descacharrado para evitar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Visitas domiciliarias, descacharrado y operativos barriales

El esquema preventivo municipal se apoya en el trabajo territorial junto al Gobierno provincial y en la participación de equipos sanitarios.

El secretario de Salud, Rafael Corona, explicó que los agentes sanitarios recorren los hogares —con foco en patios, recipientes y canaletas— para asesorar a los vecinos y aplicar larvicidas en zonas críticas durante esta etapa de interbrote.

El plan incluye un cronograma de descacharrado en distintos sectores de la ciudad; en el marco de la campaña “Todos contra el Dengue”, dos equipos integrados por agentes sanitarios, médicos y enfermeros trabajaron en las últimas semanas en los barrios Seminario, Itatí y Plácido Martínez.

Atención en centros de salud y medidas de prevención

Ante la presencia de síntomas o para evitar la proliferación de mosquitos en los domicilios, el Municipio difundió canales de atención y pautas de cuidado.

Frente a cualquier síntoma compatible con la enfermedad, Corona instó a realizar una consulta médica a través de los canales municipales o en cualquiera de los 37 centros de salud municipales habilitados en la ciudad.

Se recomienda vaciar y dar vuelta baldes, palanganas y objetos que acumulen agua de lluvia; colocar arena o tierra en cubiertas; cepillar paredes internas de floreros, bebederos de mascotas y colectores de aire acondicionado; tapar tanques, aljibes y cisternas; y reemplazar el agua de floreros y portamacetas por arena húmeda.

Se aconseja aplicar repelentes autorizados según el envase, usar ropa clara, holgada y de mangas largas al limpiar, colocar mosquiteros en aberturas, proteger cunas o cochecitos y emplear espirales o tabletas.