El intendente de Corrientes, Claudio Polich, mantuvo una reunión con el arzobispo José Adolfo Larregain en la sede del Arzobispado, donde analizaron distintas problemáticas de la ciudad y acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunto entre el Municipio y la Iglesia.

Del encuentro también participó el secretario de Políticas Institucionales del Municipio, Héctor Torres. Entre los temas abordados estuvieron la gestión de residuos domiciliarios, la presencia de minibasurales, la prevención de siniestros viales y la necesidad de fortalecer la educación y la seguridad en el tránsito.

Además, conversaron sobre la posibilidad de coordinar acciones con las delegaciones municipales y las comunidades parroquiales, con el objetivo de acercar iniciativas a los distintos barrios.

Tras la reunión, Polich destacó la predisposición de la Iglesia para acompañar propuestas vinculadas con las necesidades de la comunidad. En ese sentido, explicó que buscan generar espacios de cooperación entre el Estado, las instituciones religiosas y otros sectores.

"La idea es que podamos articular entre Iglesia, Estado y también de manera ecuménica con otras religiones, en la búsqueda de soluciones a problemas sociales", expresó el intendente.

Iglesia y Municipio buscan trabajar en los barrios

Por su parte, monseñor Larregain valoró el encuentro y señaló que los desafíos de la ciudad requieren del compromiso de distintos sectores. También mencionó la importancia del cuidado del agua, la higiene urbana y la seguridad como cuestiones que necesitan una participación comunitaria.

El arzobispo destacó que la Iglesia cuenta con una presencia territorial que puede contribuir a estas iniciativas a través de las parroquias, los establecimientos educativos, los movimientos y las distintas comunidades.

"Desde el área parroquial, desde la educación y los colegios se puede llegar al vecino, a los fieles que están insertos en cada barrio y en cada lugar donde viven. Así se pueden ir transformando poco a poco nuestras realidades", sostuvo.

La reunión se enmarca en la intención de articular acciones entre el Municipio y la Iglesia para abordar problemáticas cotidianas y promover la participación de los vecinos en el cuidado y la convivencia en la ciudad.