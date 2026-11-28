Una historia de solidaridad que atravesó generaciones tendrá su celebración en Corrientes. El Hogar de Ancianos "Juana Costa de Chapo" cumplirá 140 años y realizará un festejo especial este lunes 30 de noviembre, a las 19, para conmemorar su trayectoria y recordar los orígenes de una institución que forma parte de la historia social de la ciudad.

La celebración tendrá lugar en su sede de calle Buenos Aires 1144 y contará con visitas guiadas, músicos en vivo y reconocimientos. También estará presente monseñor Larragain, en una jornada que buscará reunir a quienes forman parte de la institución y a la comunidad.

De refugio solidario a hogar de ancianos

La historia del establecimiento comenzó en 1886, cuando un grupo de damas correntinas impulsó la creación de un espacio para brindar refugio y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Entre quienes promovieron la iniciativa se destacó Josefa Derqui de Díaz Colodrero.

En sus primeros años fue conocido como "Asilo de Mendigos", una denominación que reflejaba el propósito original de ofrecer amparo a quienes no tenían recursos ni un lugar donde vivir.

Con el paso del tiempo, la institución evolucionó hasta convertirse en el actual Hogar de Ancianos "Juana Costa de Chapo", un espacio dedicado al cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

A 140 años de su fundación, el aniversario será una oportunidad para poner en valor el recorrido de la institución, reconocer a quienes contribuyeron a sostenerla y compartir con la comunidad parte de su historia.