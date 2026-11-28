La Municipalidad de Corrientes dio a conocer una nueva agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas para este fin de semana. La programación contempla propuestas gratuitas y eventos destinados a distintos públicos, con opciones para disfrutar en familia y con amigos.

Boxeo, deportes y actividades al aire libre

Este sábado 28, desde las 16, el Club Juventus será sede de "Noche de Titanes 5", una jornada de boxeo profesional en la categoría crucero. El evento contará con peleas profesionales, 40 combates de exhibición y más de 10 peleas amateurs, con participantes de Brasil, Formosa, Chaco y localidades del interior de Corrientes.

Durante el sábado y el domingo, a partir de las 18, también habrá actividades deportivas y recreativas en distintos espacios verdes. En la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas, ubicada en avenida Frondizi y Cangallo, se desarrollarán propuestas para los vecinos del barrio Quintana. En simultáneo, el parque Camba Cuá ofrecerá fútbol tenis y tejo, con participación gratuita y abierta a todas las edades.

Por otra parte, el sábado a las 18 se realizará una nueva edición de "Descubrí Corrientes", con el recorrido "La ruta de Bonpland: tras los pasos del sabio francés en Corrientes". El punto de encuentro será el Anfiteatro José Hernández, desde donde se visitarán el busto a Bonpland y el Museo de Ciencias Naturales. La actividad requiere inscripción previa a través de este enlace.

También el sábado, desde las 18, el paseo Terrazas del Paraná será escenario del "Costanera Sunset", en avenida Costanera General San Martín y Thomas Edison. La propuesta incluirá barras de gin, cervezas artesanales, patio gastronómico, DJs y música en vivo junto al río.

El domingo 29, de 8 a 19, se llevará adelante el "Team Challenge Cross Land", una competencia de crossfit en Boca Center, ubicado en avenida Costanera Juan Pablo II y Lamadrid. Participarán equipos en las categorías cuartetos scaled y cuartetos intermedios.

Ese mismo día, desde las 9, el barrio Santa Catalina será sede de la final del Campeonato Chivirace de ciclismo, sobre avenida Nini Flores. Las categorías competirán en distintas distancias: 80 kilómetros para menores de 50 años y 58 kilómetros para mayores de 50 y damas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3794-357696.

Música y danza para cerrar el fin de semana

La programación musical del domingo comenzará a las 17 en la Casa del Bicentenario, ubicada en Caracas 3400, con el festival "Nueva Canción".

Luego, desde las 19, la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo, en avenida Raúl Alfonsín y avenida Narciso Laprida, recibirá una nueva edición de la "Peña de la Ciudad".

El encuentro contará con las presentaciones del Coro Nendivey, La Junta Chamamecera, Gustavo Díaz y su conjunto, Ciro Bernachea y su conjunto, Braian Acevedo y su conjunto, y Los Ahijados de los Chaqueche. Además, podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Municipalidad de Corrientes.

De esta manera, la capital correntina tendrá un fin de semana con alternativas de cultura, deporte, música y recreación en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad.