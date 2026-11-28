La ciudad de Corrientes tendrá este sábado 28 una nueva propuesta para los amantes del anime y la cultura asiática. Se trata del Taijyn Fest, un evento que se desarrollará en el Club Talleres, con una programación pensada para compartir en familia y con amigos.

Durante la jornada habrá concurso de cosplay, dibujo, K-pop y juegos, además de stands e invitados especiales.

La propuesta busca reunir a fanáticos de distintas expresiones de la cultura pop y ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad.

La entrada será libre y gratuita. Además, quienes quieran colaborar podrán acercar un alimento no perecedero como donación, aunque no será un requisito para ingresar.