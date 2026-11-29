La ciudad de Corrientes avanza con la ejecución de una intervención artística de dimensiones inéditas: un mural de 150 metros de longitud sobre los muros perimetrales del Club Huracán, ubicado en la intersección de avenida Sarmiento y Aviador Correa Fernández.

Titulada "Grito de Tribuna", la obra relata la historia de la emblemática institución deportiva y se convertirá en el mural más extenso de la capital provincial.

Con una superficie aproximada de 450 metros cuadrados y tres metros de altura, la pieza supera en extensión al histórico mural del Colegio Robineau (que mide 115 metros).

El diseño combina técnicas de esgrafiado en bajorrelieve y aplicaciones cerámicas, desarrolladas mediante un trabajo colectivo que integra a muralistas de distintas generaciones.

La intervención constituye la primera etapa del Proyecto Muralístico Integral Urbano, ejecutado con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes y la Municipalidad de Corrientes, y consensuado previamente con las autoridades del club y los vecinos de la zona.

Las tareas comenzaron el 19 de octubre con la preparación de las paredes y, si las condiciones climáticas lo permiten, alcanzarán el 50% de avance durante la próxima semana, proyectándose su finalización en un plazo estimado de quince días.

Un trabajo colectivo para retratar la historia del Club Huracán

La realización artística está encabezada por los muralistas José Mizdraji, José Kura, Virginia Schuavinhold, María Alejandra Aguirre y Teresa Llano, junto a los colaboradores Selena Tomei, Gonzalo Lugo, Hugo Gómez, Guadalupe Morlio y Juan Pablo Navarro, bajo la coordinación artístico-cultural de Nadia Mizdraji y Marcos Kura, acompañados por un equipo de trabajadores de albañilería.

Al referirse al espíritu de la obra, el muralista José Kura destacó el esfuerzo mancomunado detrás de la producción.

"Es un proyecto de un grupo de artistas, colaboradores y los albañiles, que son parte fundamental del proceso de ejecución de esta obra. Estamos contando la historia de un querido club correntino como es el Club Huracán", dijo.

En simultáneo, las especialistas Edid Martínez y Mónica Arzani llevan adelante las tareas de restauración y puesta en valor de la obra escultórica dedicada a los inmigrantes, emplazada en la plazoleta contigua a la entidad deportiva.

Proyección de un distrito de arte, diseño y cultura en el barrio Berón de Astrada

Más allá de su impacto visual y patrimonial, "Grito de Tribuna" representa el punto de partida de un plan integral de revalorización urbana para el barrio Berón de Astrada, orientado a recuperar espacios públicos, fortalecer la identidad vecinal y generar nuevos ámbitos de encuentro comunitario.

En esa línea, las áreas técnicas proyectan una futura articulación urbana entre la Escuela de Arte, las plazas del entorno y otros espacios cercanos con el objetivo de consolidar un distrito de arte, diseño y cultura que funcione como motor de actividades educativas, recreativas y turísticas en la capital correntina.