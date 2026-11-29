La Municipalidad de Corrientes continúa trabajando en obras y acciones para fortalecer el Parque Industrial Santa Catalina. Se trata de un polo estratégico para el desarrollo de la actividad económica y la generación de empleo genuino en la ciudad.







Actualmente, hay un total de 53 empresas vinculadas al Parque. De ese total, cerca de 20 se encuentran ejecutando construcciones en sus instalaciones, incluyendo 10 firmas que ya están en actividad. Las empresas restantes se encuentran en diferentes etapas de radicación.







Roberto Maldonado, coordinador técnico del Parque, destacó el proceso de constante crecimiento que presenta el predio. Y que, además, dos firmas más se sumaron recientemente y ambas avanzan en trabajos de movimiento de suelo, tareas de mantenimiento y el primer cerramiento de sus respectivos lotes.







A su vez, continúan las gestiones con otras empresas que expresaron su interés de radicación o bien para la expansión de su producción, como Canavesio.







Paralelamente, el municipio ejecuta nuevas obras para garantizar las condiciones óptimas de infraestructura y servicios. Al día de hoy, continúa con la construcción de cordón cuneta, obras pluviales, el embellecimiento del pórtico de ingreso y el mantenimiento de las calles de ripio y del acceso desde la avenida principal.







También se está trabajando junto a la Dpec y la Secretaría de Energía en la conexión del viaducto eléctrico que se instalará entre la planta fotovoltaica (ubicada en la segunda etapa del Parque) y las subestaciones de transformación y transporte de energía.







De esta forma, el predio cuenta con elementos claves para la radicación y desarrollo de las empresas. Con diferentes etapas de avance, Santa Catalina ofrece pavimento, acceso consolidado, calles con ripio, cordón cuneta, energía eléctrica, fibra óptica, seguridad privada, cámaras de vigilancia y un consorcio de propietarios ya funcionando.







El Parque Industrial se consolida como un atractivo de inversiones en la ciudad y un centro estratégico para promover la actividad económica, el desarrollo industrial y la generación de nuevos puestos de trabajo.