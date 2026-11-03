Una tradicional celebración trajo de visita a El Litoral a un grupo de niños

La ciudad de Corrientes se tiñó con los colores de la inocencia en la tradicional celebración de Ángeles Somos, que tuvo de recorrida por sitios emblemáticos a un grupo de niños y niñas de la Escuela Jardín Misericordia. El Litoral no se quedó afuera.

Alumnos y alumnas de cinco años de la Sala I del Jardín de Infantes N° 23 Misericordia, participaron de la celebración en El Litoral junto a la señorita Haydee Romero y la vice directora Carolina Galarza. En el diario fueron recibidos por Armando Escobar, Celina Pedrozo y Agostina Vázquez.

Compartir esta celebración tradicional de Corrientes sirvió como oportunidad para hablar de lo aprendido, dar y recibir la bendición así como la alegría y unos dulces, fomentando la convivencia y el espíritu de comunidad.

"Creemos firmemente que participar en estas costumbres enriquece el aprendizaje, promueve la identidad cultural y fortalece los lazos de amistad", precisó al respecto la directora de la institución, Muriel Coutada.

Entre otros sitios emblemáticos, los pequeños y pequeñas también llevaron su alegría a la Jefatura de Policía de Corrientes, con diversos momentos junto a sus autoridades.