Corrientes: cayeron 32 mm de agua en 20 minutos y asisten por árboles caídos

Tras la intensa tormenta de este miércoles por la mañana, la Municipalidad asistió tres reportes de árboles caídos y monitorea la ciudad con 32 milímetros acumulados.

Además, mantienen el operativo preventivo y recuerdan las líneas de asistencia gratuita.

Balance del temporal y monitoreo operativo

Las cuadrillas municipales de Obras y Servicios Públicos recorren la capital para evaluar el impacto del fenómeno climático.

Las precipitaciones se iniciaron cerca de las 6, acumulando 32 milímetros de agua en aproximadamente 20 minutos con vientos de 35 a 40 km/h y caída de granizo pequeño.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruíz, confirmó tres reportes por caída de árboles en distintos sectores, sin registro de heridos ni daños de consideración.

La situación general se encuentra normalizada con servicios funcionando; en tanto, el río Paraná se ubica estacionario en 7,02 metros a la altura de Puerto Corrientes.

Recomendaciones a vecinos y canales de asistencia

Debido a que se mantiene vigente el alerta meteorológico por probables tormentas en la región, las autoridades remarcaron las precauciones domiciliarias.

Se solicita a la comunidad no sacar residuos a la vía pública, mantener limpios sumideros y desagües, evitar circular durante el pico de la tormenta y conducir con máxima precaución.

Ante árboles caídos, anegamientos u otras emergencias, se encuentra habilitada la línea gratuita 147 de Atención Ciudadana.