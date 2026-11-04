La Municipalidad de Corrientes confirmó que el Teatro de la Ciudad no cerrará

La Municipalidad de Corrientes informó este miércoles que el Teatro de la Ciudad mantendrá sus puertas abiertas e iniciará un nuevo esquema de administración estatal, luego de diferentes movilizaciones y reclamos que se registraron en las últimas semanas.

La aclaración oficial se emitió tras una reunión presencial en la sede del recinto cultural, donde el intendente Claudio Polich comunicó directamente a los administradores la finalización del modelo de gestión privada que funcionó en el lugar durante los últimos 20 años.

"Queremos llevar tranquilidad a la comunidad: el Teatro va a seguir funcionando y mantendrá su finalidad cultural. Lo que cambia es su modelo de gestión, con el objetivo de ampliar el acceso a todas las compañías, academias y manifestaciones artísticas que lo requieran", expresaron desde el Ejecutivo municipal a través de un comunicado institucional.

Apertura institucional a colectivos independientes

Desde la Comuna remarcaron que la reestructuración busca transformar la sala en un espacio democrático y plural, facilitando el uso de las instalaciones para ensayos y funciones de elencos independientes que actualmente carecen de infraestructura propia.

"Valoramos profundamente el interés y el compromiso de la comunidad cultural, que con mucho esfuerzo trabaja verdaderamente de forma independiente en parroquias, patios de escuelas, casas particulares o pagando un alquiler. Tenemos que lograr una gestión cultural para todos", enfatizó el documento oficial.

Finalmente, las autoridades municipales descartaron de forma categórica el cese definitivo de las actividades teatrales en el inmueble: "No estamos cerrando un espacio cultural. Estamos trabajando para abrirlo a más cultura y a más ciudadanos".