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DESARROLLO SOCIAL

La Garrafa Social llegará a distintos barrios de Corrientes

La iniciativa destinada a facilitar el acceso a un servicio esencial para los hogares se realizará en distintos puntos de la capital durante la próxima semana, garantizando precios accesibles.

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 11:23

El Ministerio de Desarrollo Social informó el cronograma de operativos de la Garrafa Social vigente para la semana del 9 al 14 de noviembre.

Las jornadas recorrerán los barrios Río Paraná y San Benito, además de puntos de atención en delegaciones.

Cronograma y puntos de distribución barrial

Las operativos se desarrollarán en días y horarios específicos para facilitar el acceso de los vecinos a las garrafas a precios subsidiados.

  • Miércoles 11 de noviembre: De 10 a 11:30 en el barrio Río Paraná, específicamente en la zona de la plaza ubicada en calles Cabo de Horno y Tafí del Valle.

  • Jueves 12 de noviembre (primer turno): De 10 a 11 en las instalaciones de la Delegación situada en avenida Lavalle 1251, Local 20.

  • Jueves 12 de noviembre (segundo turno): De 11:30 a 12:30 en la Delegación del barrio San Benito.

Objetivos del programa y alcance comunitario .

La articulación territorial impulsada por la cartera provincial busca reforzar la asistencia directa a los sectores que más lo necesitan.

El programa coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad acerca soluciones concretas directamente a los vecindarios.

Esta política pública representa un alivio directo para la economía doméstica de las familias correntinas mediante la venta itinerante de gas envasado.

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