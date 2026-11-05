La Garrafa Social llegará a distintos barrios de Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social informó el cronograma de operativos de la Garrafa Social vigente para la semana del 9 al 14 de noviembre.

Las jornadas recorrerán los barrios Río Paraná y San Benito, además de puntos de atención en delegaciones.

Cronograma y puntos de distribución barrial

Las operativos se desarrollarán en días y horarios específicos para facilitar el acceso de los vecinos a las garrafas a precios subsidiados.

Miércoles 11 de noviembre: De 10 a 11:30 en el barrio Río Paraná , específicamente en la zona de la plaza ubicada en calles Cabo de Horno y Tafí del Valle .

Jueves 12 de noviembre (primer turno): De 10 a 11 en las instalaciones de la Delegación situada en avenida Lavalle 1251 , Local 20 .

Jueves 12 de noviembre (segundo turno): De 11:30 a 12:30 en la Delegación del barrio San Benito.

Objetivos del programa y alcance comunitario .

La articulación territorial impulsada por la cartera provincial busca reforzar la asistencia directa a los sectores que más lo necesitan.

El programa coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad acerca soluciones concretas directamente a los vecindarios.

Esta política pública representa un alivio directo para la economía doméstica de las familias correntinas mediante la venta itinerante de gas envasado.