La Garrafa Social llegará a distintos barrios de Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social informó el cronograma de operativos de la Garrafa Social vigente para la semana del 9 al 14 de noviembre.
Las jornadas recorrerán los barrios Río Paraná y San Benito, además de puntos de atención en delegaciones.
Cronograma y puntos de distribución barrial
Las operativos se desarrollarán en días y horarios específicos para facilitar el acceso de los vecinos a las garrafas a precios subsidiados.
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Miércoles 11 de noviembre: De 10 a 11:30 en el barrio Río Paraná, específicamente en la zona de la plaza ubicada en calles Cabo de Horno y Tafí del Valle.
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Jueves 12 de noviembre (primer turno): De 10 a 11 en las instalaciones de la Delegación situada en avenida Lavalle 1251, Local 20.
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Jueves 12 de noviembre (segundo turno): De 11:30 a 12:30 en la Delegación del barrio San Benito.
Objetivos del programa y alcance comunitario .
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