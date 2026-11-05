Impacto causado por El Niño: Corrientes se adhirió a la emergencia hídrica por 180 días

La ciudad de Corrientes se adhirió este jueves a la emergencia hídrica y climática declarada por el Gobierno provincial, en el marco del fenómeno de El Niño. La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante y permitirá al Municipio agilizar obras, tareas de mantenimiento y asistencia ante posibles contingencias.

La adhesión incorpora formalmente a la Capital al régimen establecido por el Decreto Provincial N° 1271/2026, que declaró la emergencia en la provincia. La ordenanza tendrá una vigencia de 180 días desde su promulgación y apunta a fortalecer las acciones preventivas frente a las lluvias extraordinarias y la crecida del río Paraná.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

El proyecto fue enviado por el intendente Claudio Polich y contempla nuevas herramientas para acelerar las intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de posibles inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

Obras y desagües para prevenir inundaciones

En paralelo, la Municipalidad y el Gobierno provincial llevan adelante un plan de obras que incluye la construcción de nuevos canales, desagües subterráneos y tareas de limpieza y acondicionamiento de conductos pluviales.

Entre los trabajos ya realizados se encuentran los canales Diagonal, Derivador Decavial y Fernández, además de desagües en los barrios Santa Rosa, Villa Chiquita y San Antonio Oeste, y sectores vinculados al arroyo Pirayuí.

También se ejecutan intervenciones en el canal Decavial, donde se trabaja sobre 7.000 metros para profundizarlo y acondicionarlo. A esto se suman nuevas redes pluviales en Santa Rosa, la instalación de 1.140 metros de conductos y 21 sumideros en San Antonio Oeste, y la colocación de diez tubos bajo la Ruta Provincial N° 5, en Laguna Brava.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Un camión para reforzar el drenaje

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Por otra parte, el Municipio incorporó este año un camión desobstructor que ya intervino en más de 30 puntos estratégicos de la ciudad. El equipo permite limpiar los conductos y recuperar su capacidad de drenaje, en complemento con las tareas que realizan las cuadrillas municipales.