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Corrientes: 11 escuelas recolectaron más de 9.000 kilos de materiales reciclables

Participaron instituciones públicas y privadas y se entregaron premios a los cursos que más material recuperaron.

Por El Litoral

Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 11:31

El intendente Claudio Polich encabezó este viernes el cierre de la segunda edición del concurso “Mi Escuela Cuida Corrientes”, que convocó a estudiantes de sexto año de 11 instituciones educativas de la ciudad y permitió recuperar más de 9.000 kilos de papel, cartón y plástico.

El acto se realizó en la Casa del Bicentenario, donde se reconoció a las escuelas participantes por su compromiso con la separación de residuos y el cuidado del ambiente. La propuesta busca incorporar hábitos cotidianos como la recuperación de materiales y la reducción de residuos.

Durante el encuentro, Polich destacó la participación de los estudiantes y señaló que la gestión de los residuos es una tarea que involucra a toda la comunidad. También invitó a más instituciones a sumarse a este tipo de iniciativas para fortalecer la conciencia ambiental.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, informó que en esta edición se triplicó la cantidad de materiales reciclados respecto del concurso anterior. En total, los cursos reunieron 9.057,62 kilos.

La jornada también incluyó una charla de concientización a cargo de Nicole “Nicki” Becker, ambientalista e integrante de Jóvenes por el Clima Argentina, quien destacó el papel del Estado en la promoción de políticas públicas vinculadas al cuidado ambiental.

Qué escuelas participaron y cuáles fueron los premios

El concurso convocó a estudiantes de sexto año de 11 instituciones públicas y privadas: los colegios Santa Teresita, Olga Cossettini, Piragine Niveyro, Barrio Apipé y Manuel Vicente Figuerero; las escuelas técnicas Juana Manso y Bernardino Rivadavia; la Escuela N° 985 del barrio Santa Catalina; la Escuela Secundaria Presidente Dr. Arturo Frondizi; la Escuela José Francisco Soler y la Escuela René Favaloro.

Los reconocimientos incluyeron un viaje al Parque Nacional Mburucuyá, una visita a la Reserva Yacyretá y un televisor para uso común. Además, el curso que consiguió la mayor interacción digital recibió como premio una cena en un local gastronómico.

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