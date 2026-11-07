Corrientes: capacitaron a inspectores de Tránsito en el uso de nuevas tecnologías

La Municipalidad de Corrientes capacitó a 128 inspectores de Tránsito en el uso de nuevas tecnologías y las formas de atención a la gente. La actividad se realizó este sábado en la Casa del Bicentenario, como parte de un proceso de actualización para el personal.

La iniciativa alcanzará a un total de 256 agentes que forman parte del área comunal. En ese sentido, el segundo encuentro se llevará a cabo el próximo martes con la participación del resto de los inspectores.

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, explicó que la propuesta acompaña la reestructuración funcional y administrativa de la dependencia. Entre los objetivos planteados, destacó la incorporación de herramientas tecnológicas, la unificación de criterios operativos y la mejora en el vínculo diario con la comunidad.

El funcionario remarcó además la necesidad de fortalecer la comunicación durante los controles de tránsito. De esta manera, hizo hincapié en la importancia de informar claramente los motivos de las infracciones y las causas que pueden derivar en la retención de los vehículos.

Por su parte, la secretaria general del Municipio, Florencia Ojeda, sostuvo que la capacitación permanente resulta fundamental para optimizar los servicios públicos. Asimismo, señaló que el personal debe mantener un trato respetuoso y de cercanía con los ciudadanos.

Las jornadas son coordinadas a través del Instituto de Formación y Capacitación Municipal (Ifcam), dependiente de la Secretaría General, en el marco de los programas de formación continua para agentes municipales.



