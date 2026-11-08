El Municipio impulsa la economía circular con una nueva edición del Mercado de Pulgas

El Municipio de Corrientes lanzó la convocatoria para la segunda edición del Mercado de Pulgas, que se realizará el domingo 15 de noviembre en Punta Mitre.

La preinscripción para expositores continuará abierta hasta este martes 10 de noviembre.

Fechas clave y modalidad de participación

Las autoridades municipales detallaron el cronograma y los canales habilitados para formar parte del evento.

Los interesados en ofrecer artículos antiguos, usados o de colección en buen estado podrán anotarse hasta el martes 10 de noviembre completando el formulario web oficial.

El proceso de confirmación y notificación definitiva a los feriantes seleccionados se llevará a cabo hasta el jueves 12 de noviembre.

La segunda edición tendrá como escenario natural el predio de Punta Mitre, tras el rotundo éxito de la primera convocatoria en el parque Camba Cuá.

Economía circular y objetivos de la iniciativa

Más allá del intercambio comercial, la propuesta busca consolidar hábitos sustentables en la comunidad.

El programa fomenta la extensión de la vida útil de artículos que de otro modo terminarían convertidos en residuos, impulsando la economía circular.

El espacio propicia un ámbito de recreación, intercambio cultural y revalorización de piezas de colección para vecinos y visitantes.