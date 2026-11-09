Corrientes será sede de capacitaciones sobre Kaizen, economía circular y eficiencia energética

La Municipalidad, el INTI y la Asociación Japonesa organizan jornadas para el sector productivo este martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Especialistas capacitarán a firmas del Parque Industrial Santa Catalina y se expondrán los resultados del segundo ciclo del Proyecto KT+.

La Municipalidad de Corrientes, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Asociación Japonesa de Corrientes, llevará a cabo este martes 10 y miércoles 11 de noviembre una serie de jornadas destinadas a fortalecer el desarrollo industrial y promover metodologías de mejora continua en el entramado productivo regional.

Las actividades son coordinadas a través de la Dirección General de Desarrollo Estratégico y tienen como eje principal presentar las metas alcanzadas en el segundo ciclo del Proyecto KT+, una iniciativa de cooperación técnica orientada a optimizar la productividad mediante la transferencia de metodologías japonesas de gestión, como el sistema Kaizen.

El encuentro reunirá a funcionarios del sector público, técnicos del fuero industrial y empresarios de la región para compartir buenas prácticas sobre la optimización de procesos y la competitividad empresarial.

Capacitaciones y seminario regional

La agenda dará inicio el martes 10 de noviembre, de 11.15 a 13.30, con dos talleres dictados por especialistas japoneses en las instalaciones del Centro de Economía Circular (CEC), dirigidos a firmas radicadas en el Parque Industrial Tecnológico Santa Catalina:

Economía Circular: el especialista Kazunori Kitagawa abordará esquemas de aprovechamiento eficiente de recursos, reducción de desechos y modelos productivos sostenibles.

Eficiencia Energética: la consultora Tomoko Morita brindará herramientas operativas orientadas a la optimización del consumo de energía y procesos industriales.

En tanto, el miércoles 11 de noviembre, desde las 16, se desarrollará en el salón de la Sociedad Española (Mendoza 530) el Seminario Regional NEA: Presentación de Resultados – 2.º Ciclo del Proyecto KT+.



Para participar, es necesario realizar una preinscripción a través del formulario digital del INTI (https://app.inti.gob.ar/web/formulador?formulario&id=2611).