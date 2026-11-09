El tiempo en Corrientes: anuncian una semana calurosa con máximas que llegarán a los 36 °C

Luego de una seguidilla de jornadas con marcas térmicas moderadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un progresivo ascenso de la temperatura para la ciudad de Corrientes, previéndose una semana con ambiente caluroso y máximas que alcanzarán los 36 °C.

El incremento térmico comenzará a consolidarse a partir de este martes. Durante las primeras horas del día se registrará una mínima de 17 °C con cielo ligeramente nublado, en tanto que por la tarde el mercurio ascenderá hasta los 30 °C.

Para la jornada del miércoles se proyectan condiciones meteorológicas similares en las primeras horas, con una máxima estimada en 31 °C.

El organismo nacional advirtió por la presencia de vientos del sector norte con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la madrugada, sumado a la probabilidad de chaparrones aislados hacia la tarde.

Pico de calor hacia el fin de semana

La tendencia al alza continuará durante la segunda mitad de la semana laboral. Para el jueves se pronostica una marca mínima de 22 °C y una máxima que trepará a los 35 °C en el área metropolitana.

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que el sábado se constituirá como el día más caluroso del período analizado, con un registro térmico pico de 36 °C sobre la capital correntina.