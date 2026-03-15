Inician los operativos de control sanitario integral en los CDI de Corrientes

Con el objetivo de acercar los servicios sanitarios a los barrios y fomentar hábitos saludables desde la primera infancia, la Municipalidad de Corrientes pondrá en marcha un programa de controles de salud integral en todos los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) comunales.
La tarea estará a cargo de los equipos de las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS).
El secretario de Salud municipal, Rafael Corona, detalló que la intervención busca realizar un abordaje completo del estado físico y nutricional de los niños.
"La Municipalidad realizará en los CDI el control de niños sanos, donde se evalúa el estado nutricional a través del control de peso, talla y perímetro cefálico, además de pautas de alimentación saludable, examen bucodental, evaluación del desarrollo postural y funciones neuromotoras", explicó el funcionario.
Ejes de la atención médica
La propuesta tiene como fin optimizar la llegada de los servicios municipales a los vecinos. Los puntos centrales de estos operativos incluyen:
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Evaluación nutricional: control de crecimiento antropométrico.
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Salud bucodental: examen clínico de piezas dentarias y enseñanza de técnicas de cepillado.
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Esquema de inmunización: verificación y actualización del Calendario Nacional de Vacunación.
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Detección temprana: identificación precoz de desnutrición, problemas de desarrollo o patologías infantiles para una derivación oportuna a los centros de salud.
"La vacuna es una herramienta primordial dentro de la prevención de enfermedades", remarcó Corona, subrayando la importancia de que los niños cuenten con sus dosis al día para garantizar un desarrollo saludable.
Cronograma y alcance
El operativo está diseñado bajo un esquema de trabajo conjunto entre las secretarías de Salud y de Cultura y Educación. El cronograma contempla una primera ronda de visitas que abarcará la totalidad de los 16 CDI distribuidos en la capital, con una segunda etapa de refuerzo proyectada para el mes de agosto.
Esta política de descentralización busca aprovechar el contacto cotidiano que las familias tienen con los centros educativos para garantizar que ningún niño quede fuera de los controles preventivos básicos. Según las autoridades, este modelo de atención permite una respuesta rápida ante cualquier dificultad detectada en el crecimiento infantil, reforzando el compromiso de la gestión municipal con la salud comunitaria.
Los operativos se cumplirán en los CDI en días hábiles, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17hs, de acuerdo al siguiente cronograma.
- Lunes 16: CDI I. Barrio Popular. Calle Pedernera 721.
- Martes 17: CDI XVI. Barrio Pirayuí. Cuba 5.900
- Jueves 19: CDI II. Barrio Primera Junta. Madariaga 2.750
- Viernes 20: CDI XV. Barrio Laguna Brava. Ministro Fernández y Mocito Acuña.
- Jueves 26: CDI III. Barrio Lomas del Mirador. Sicilia y Pasaje Linares.
- Viernes 27: CDI XIV. Giusti y Boedo.
- Lunes 30: CDI IV. Barrio San Marcos. Roque Pérez y Los Alpes.
- Martes 31: CDI XIII. Barrio Anahí. Cristo Obrero 360.
Abril
- Lunes 06: CDI V. Barrio Itatí. Amado Bonpland y Mar del Plata.
- Martes 07: CDI XII. Barrio Guadalupe. Alta Gracia 2.915.
- Jueves 09: CDI VI. Barrio Quilmes. Zárate 3400.
- Viernes 10: CDI XI. Barrio Virgen de los Dolores. Hernán Cortez y Gutniski
- Lunes 13: CDI VII. Barrio Santa Marta. J. R. Vidal y Río Paraná.
- Martes 14: CDI X. Barrio Serantes. Corintos 3700.
- Jueves 16: CDI VIII. Barrio Esperanza. Frente a la Escuela Primaria.
- Viernes 17: CDI IX. Barrio San Benito. Lamadrid 450.