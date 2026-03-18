Corrientes: empresa de fibra óptica pidió disculpas tras arrojar residuos en el ex Aeroclub

Luego de que la Municipalidad de Corrientes detectara a operarios de empresas privadas arrojando residuos en el predio del ex Aeroclub, la empresa de fibra óptica Conectto emitió un comunicado oficial en el que reconoció lo ocurrido y pidió disculpas a la comunidad .

El hecho se produjo en el marco del programa de erradicación de basurales, cuando personal municipal captó in fraganti a vehículos descargando desperdicios en un espacio que había sido recientemente saneado. Entre ellos, una camioneta tipo traffic vinculada a una prestadora de servicios de fibra óptica.

La empresa reconoció el error y pidió disculpas

A través de un comunicado, Conectto expresó: “Queremos pedir disculpas por lo ocurrido recientemente con la forma en que se dejaron residuos en un sector de la ciudad”.

En ese sentido, la firma admitió su responsabilidad al señalar que “fue un error” y aseguró que ya se adoptaron medidas para corregir la situación y evitar que vuelva a repetirse.

Además, indicaron que presentaron un escrito formal ante la Municipalidad de Corrientes, comprometiéndose a cumplir con las sanciones que correspondan.

Compromiso tras el incidente ambiental

Desde la empresa también remarcaron su intención de reparar el daño y acompañar las normativas vigentes, al tiempo que reiteraron sus disculpas a los vecinos afectados.

“Lamentamos lo ocurrido y pedimos disculpas a todos los vecinos”, concluye el comunicado.