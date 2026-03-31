Buscan reforzar la educación vial en las escuelas de Corrientes

Ante el incremento de siniestros viales e infracciones, el intendente de Corrientes, Claudio Polich, y la ministra de Educación, Ana Miño, firmaron este martes un convenio de cooperación para fortalecer la educación y la seguridad vial en la ciudad.

El acuerdo forma parte de una estrategia integral que busca ordenar el tránsito, reducir accidentes y promover una cultura vial más responsable, en línea también con el desarrollo turístico de la región.

Educación vial desde las aulas

Durante la firma, Polich destacó que la problemática “requiere del compromiso de todos los sectores” y subrayó la importancia de trabajar de manera articulada.

“El objetivo es abordar la educación vial en las escuelas y también generar oportunidades de pasantías para estudiantes de nivel terciario vinculados a esta temática”, explicó.

En ese sentido, remarcó que los jóvenes pueden convertirse en agentes multiplicadores de buenas prácticas, trasladando los conocimientos adquiridos a sus familias y entornos.

Concientización y prevención

El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, señaló que el programa pondrá especial énfasis en el uso del casco en motociclistas y la prevención del consumo de alcohol al conducir.

Además, advirtió que la mayoría de los accidentes fatales en la ciudad involucran a motociclistas que no utilizan casco, lo que refuerza la necesidad de campañas de concientización.

Por su parte, el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Acinas, consideró clave avanzar en estas políticas “ante el aumento de accidentes e infracciones”.

Trabajo conjunto con la Provincia

Desde el Gobierno provincial, la ministra Ana Miño destacó la importancia del acuerdo y sostuvo que “es fundamental formar ciudadanos conscientes y responsables”.

Asimismo, indicó que el objetivo es llevar los contenidos del aula a la práctica cotidiana, promoviendo que los estudiantes sean multiplicadores de conciencia en sus hogares.

Una política a largo plazo

Desde el municipio señalaron que esta iniciativa busca consolidar una política sostenida en el tiempo, que permita mejorar la convivencia vial y reducir los índices de siniestralidad.

“Es fundamental entender la importancia de estas temáticas para construir una ciudad más segura, ordenada e inclusiva”, concluyó el intendente.