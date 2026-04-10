Nuevas veredas, senderos y luminarias: así avanzan los trabajos en el Parque Mitre

El Parque Mitre y sus alrededores se encuentra en plena obra, con nuevos senderos para peatones y luminarias. Así lo informó este viernes el Municipio de Corrientes, en el sector buscan mejorar de manera integral las veredas y avanzan en la colocación de luces en uno de los lugares más concurridos de la ciudad.

En los últimos días, se intensificaron las tareas sobre el sistema de iluminación en Punta Mitre y sectores aledaños, donde se realizan trabajos de reparación y recambio de luminarias para optimizar la visibilidad y reforzar la seguridad. Esta mejora resulta clave para quienes utilizan el parque para actividades recreativas y deportivas, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

En paralelo, se ejecutan obras de reparación de veredas existentes y construcción de nuevos tramos peatonales, con el objetivo de mejorar la circulación interna y garantizar mayor accesibilidad. Estas tareas también contribuyen a un mejor escurrimiento del agua de lluvia, evitando anegamientos y deterioro prematuro de los senderos.

Otro de los frentes de intervención se desarrolla en el Paseo Universitario, donde se avanza con la nivelación del suelo para brindar mayor estabilidad al terreno y mejorar las condiciones de transitabilidad para peatones.

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Estas intervenciones forman parte del plan municipal de recuperación de espacios públicos que impulsa la gestión del intendente, Claudio Polich, y ejecuta la Secretaría de Obras Públicas.

Avances de las obras

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En febrero iniciaron las obras y se complementan con la incorporación de mobiliario urbano, la construcción de rampas accesibles, la puesta en valor de juegos infantiles —incluyendo tareas de pintura y colocación de pisos de caucho— y la instalación de equipamiento para la práctica de calistenia.

Las acciones forman parte del plan integral de puesta en valor de espacios públicos que la Municipalidad lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer los espacios verdes como ámbitos de encuentro, recreación y disfrute para correntinos y visitantes.