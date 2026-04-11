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En playa Islas Malvinas rescataron una boa curiyú

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 20:07

Alrededor de las 14, personal de Guardia Urbana junto al cuerpo de Guardavidas de la Municipalidad lograron poner a resguardo a una boa curiyú que apareció en la siesta en la zona de playas de la capital.

Se informó que el animal fue resguardado y será trasladado a la Reserva Aguará para evaluar su estado antes de su posterior liberación en su hábitat natural.

Ante la presencia de animales silvestres, los vecinos pueden comunicarse a través de MuniBot para consultas, reclamos o solicitudes, disponible las 24 horas al WhatsApp: 3794-341768, o mediante el Servicio de Atención al Ciudadano llamando al 147.

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