En playa Islas Malvinas rescataron una boa curiyú

Alrededor de las 14, personal de Guardia Urbana junto al cuerpo de Guardavidas de la Municipalidad lograron poner a resguardo a una boa curiyú que apareció en la siesta en la zona de playas de la capital.

Se informó que el animal fue resguardado y será trasladado a la Reserva Aguará para evaluar su estado antes de su posterior liberación en su hábitat natural.

Ante la presencia de animales silvestres, los vecinos pueden comunicarse a través de MuniBot para consultas, reclamos o solicitudes, disponible las 24 horas al WhatsApp: 3794-341768, o mediante el Servicio de Atención al Ciudadano llamando al 147.