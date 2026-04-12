Con limpieza en la Costanera, inició el voluntariado ambiental en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha su programa de voluntariado ambiental con una primera actividad desarrollada en la playa Arazaty, en la zona de Costanera Sur y avenida General Paz, donde se llevó adelante una jornada de limpieza con amplia participación de vecinos.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Claudio Polich, orientadas al cuidado del ambiente y la promoción de prácticas sustentables en la ciudad.

La secretaria general del Municipio, Florencia Ojeda, destacó el impacto de la jornada y señaló que se trata del inicio de una agenda sostenida:

“Esta es la primera de muchas actividades que vamos a realizar de manera conjunta”, afirmó, al tiempo que remarcó el rol clave de la participación ciudadana.

En esa línea, subrayó que el abordaje de las problemáticas ambientales requiere un trabajo integral:

“El Estado no puede actuar solo, es fundamental la participación de los vecinos para generar conciencia”, sostuvo.

Además, explicó que la estrategia municipal combina acciones de concientización, educación y control, con intervenciones en distintos barrios a través de delegaciones y centros comunitarios, junto a organizaciones sociales.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, valoró el compromiso de los participantes y destacó el simbolismo del lugar elegido:

“No hay mejor espacio que la costanera, que es tan nuestra. Hoy fuimos más de 40 personas limpiando un lugar que es de todos”, expresó.

La funcionaria también vinculó la actividad con el Mes de Corrientes, remarcando la importancia de cuidar los espacios públicos como parte de la identidad local. A su vez, reconoció que persisten conductas que afectan al ambiente, aunque destacó el compromiso de quienes se sumaron voluntariamente.

Desde la experiencia ciudadana, Josefina, una de las participantes, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas:

“Está muy bueno sumarse y colaborar. Estas acciones ayudan a generar conciencia y a cuidar el medio ambiente”, señaló.

La jornada reunió a personas de distintas edades, entre niños, jóvenes y adultos, lo que fue valorado por las autoridades como una muestra del interés creciente por el cuidado ambiental.

Finalmente, desde el Municipio reiteraron la invitación a la comunidad a participar de las próximas actividades del programa, con el objetivo de construir una ciudad más limpia, sustentable y comprometida con el ambiente.