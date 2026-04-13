Seguridad Vial en Corrientes: dónde instalan los nuevos reductores de velocidad

La Municipalidad de Corrientes avanza con un plan de mantenimiento e instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos del ejido urbano. Las tareas, que recientemente se focalizaron en la zona de la plaza 25 de Mayo, buscan blindar la seguridad en entornos, donde la afluencia de niños, adolescentes y pacientes es constante.

La iniciativa, ejecutada a través de la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana, se fundamenta en la Ordenanza N° 2823. Según explicaron desde la comuna, la prioridad es garantizar la integridad de los "usuarios vulnerables" de la vía pública mediante obstáculos físicos que fuercen la disminución de la marcha, eliminando el factor de la discrecionalidad del conductor.

Protección de los más vulnerables

La directora general de Seguridad Vial, Cinthia De Jesús, destacó que estas acciones son vitales en cercanías de escuelas, sanatorios y edificios públicos. “En este tipo de entornos, los peatones son los más expuestos. La adopción de medidas físicas resulta indispensable para prevenir accidentes y, en caso de que ocurran, disminuir la gravedad de las lesiones”, detalló la funcionaria.

El diseño de estos reductores busca generar una disminución constante de la velocidad, lo que otorga a los conductores un mayor tiempo de reacción ante imprevistos, como el cruce repentino de un estudiante en horario escolar o la circulación en áreas de recreación familiar.

Marco normativo y técnico

Desde el municipio insistieron en que la colocación de estos elementos no es aleatoria, sino que responde a estudios técnicos y a la normativa vigente que respalda la intervención del espacio público en pos del bien común.

Con estas obras, la gestión local busca no solo ordenar el flujo vehicular en el casco histórico y barrios periféricos, sino también consolidar una herramienta preventiva que actúe allí donde las señales de tránsito convencionales a veces no bastan para modificar la conducta al volante.