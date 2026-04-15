Temporal en Corrientes: cayeron 100 mm en una hora y hay probabilidad de más lluvias

Las lluvias en Corrientes dejaron un registro cercano a los 100 milímetros en apenas una hora, entre las 22 y las 23 del martes. El fenómeno afectó distintos sectores de la capital provincial, que permaneció bajo alerta naranja durante la madrugada.

Tras el fenómeno, las condiciones del tiempo mostraron una mejora durante la mañana del miércoles. Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene un 70% de probabilidad de lluvias.

Para la tarde, el organismo prevé el mismo porcentaje de probabilidad, aunque con tormentas aisladas en distintos puntos de la ciudad.

Operativos de limpieza

Desde la Municipalidad informaron que continúan los trabajos en distintos puntos de la ciudad. Las tareas se enfocan en la limpieza y desobstrucción de desagües para facilitar el escurrimiento del agua acumulada.

En ese contexto, solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar inconvenientes. Recomendaron no sacar residuos a la vía pública y circular con precaución en zonas afectadas.