Corrientes rechazó la prórroga de empresas de colectivos: ¿Qué pasará con el servicio?

La Municipalidad de Corrientes rechazó formalmente la solicitud de prórroga de cinco años en la concesión del transporte urbano de pasajeros presentada por las empresas del sector. Habrá un período de transición para evaluar el sistema y proyectar un nuevo esquema de movilidad.

Rechazo de la prorroga

La decisión fue confirmada por la secretaria general, Florencia Ojeda, quien indicó que la medida ya fue oficializada. “Se ha dictado una resolución por parte del intendente en donde se rechaza expresamente la solicitud de prórroga”, explicó en declaraciones radiales al tiempo que aclaró que el pedido fue presentado fuera de término, lo que motivó su desestimación.

En paralelo, el Municipio dispuso la apertura de un período de transición para analizar en profundidad el sistema actual. Según detalló Ojeda, el objetivo es avanzar hacia una nueva concesión que contemple las necesidades actuales de movilidad.

“Las empresas están obligadas por el pliego a prestar servicio y nosotros generamos una evaluación durante esa transición ”

Pese a la decisión, desde el Ejecutivo llevaron tranquilidad a los usuarios, el servicio de transporte continuará funcionando con normalidad. Las empresas están obligadas a mantener la prestación bajo las condiciones del pliego vigente, mientras se desarrolla el proceso de evaluación.

La medida se enmarca además en la emergencia vial declarada por el Concejo Deliberante, vigente hasta el 31 de diciembre. Durante ese plazo, el Municipio analizará posibles cambios en el sistema y no descarta avanzar con una nueva licitación antes de fin de año.