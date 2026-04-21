Quiénes son los nuevos Representantes Culturales de la ciudad de Corrientes

En un acto celebrado este domingo por la noche en el paseo de Punta San Sebastián, la Municipalidad de Corrientes presentó a sus flamantes Representantes Culturales, quienes tendrán la misión de potenciar el turismo y difundir los valores históricos de la ciudad durante el próximo año.

En esta edición, que se enmarca en las celebraciones por el 438º aniversario de la fundación de la ciudad, los seleccionados fueron:

Mía Suárez Oporto: representante femenina.

Tony Viera: representante masculino.

Eduardo Ramírez: representante de la diversidad.

Un proceso de selección jerarquizado

A diferencia de certámenes tradicionales, la elección actual puso el foco en la formación académica y la vocación de servicio. Según explicó Federico Maceri, subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, el nuevo reglamento buscó elevar la figura del Representante Cultural mediante requisitos de productividad y competitividad.

Para lograrlo, la Secretaría de Cultura y Educación trabajó de forma articulada con entidades como la Junta de Historia, la Asociación Cultural Bonpland, las asociaciones Belgraniana y Sanmartiniana, y el Ministerio de Turismo. En conjunto, estos organismos elaboraron el material de estudio sobre el cual los postulantes rindieron un examen eliminatorio.

Mía Suárez Oporto en el streaming de El Litoral

Mía Suárez Oporto fue elegida como la nueva Representante Cultural femenina de la Ciudad de Corrientes para el periodo 2026. La joven de 18 años asume este rol con el firme objetivo de visibilizar la identidad local y fortalecer el conocimiento del patrimonio correntino.

Para la nueva representante, esta distinción conlleva una "súper responsabilidad" que trasciende lo protocolar. "No es solo tener unos atributos, una banda, poner una corona e irse a un evento; es conocer y saber", afirmó Suárez Oporto al programa "O sea digamos" del streaming de El Litoral.

La preparación para el certamen incluyó un exhaustivo estudio de la historia y la arquitectura de la ciudad. Mía destacó que las entrevistas culturales representan el 70% de la responsabilidad del reinado, siendo el eje fundamental para "saber vender" la ciudad.

Uno de los puntos que más la movilizó durante su formación fue la importancia de Corrientes en la Guerra de la Triple Alianza. Al respecto, señaló que le gustaría que estos hechos históricos, como los ocurridos en el Parque Mitre, fueran más conocidos por el público general.