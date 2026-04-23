Prevención de incendios en Corrientes: capacitan a puesteros de los mercados municipales

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha un programa integral de capacitación para puesteros. La actividad, dictada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Provincia, se centra en protocolos de evacuación y el uso correcto de extintores, buscando minimizar riesgos en espacios de alta concurrencia de vecinos y turistas.

La última jornada tuvo lugar en el Paseo de Compras del barrio San Gerónimo. Allí, los trabajadores participaron de una instancia teórico-práctica donde incorporaron maniobras básicas de respuesta inmediata. El secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, explicó que el objetivo es que los comerciantes "sepan cuáles son las primeras medidas que deben tomar hasta que lleguen los bomberos o los medios de emergencia locales".

Un sector marcado por los antecedentes

La relevancia de estos talleres cobra una dimensión especial para este sector. Germán Boggio, director general de Mercados Municipales, recordó que gran parte de los puesteros actuales fueron víctimas directas del incendio que destruyó sus puestos cuando operaban en las inmediaciones de la Rotonda de la Virgen de Itatí.

Uno de los asistentes, Rodolfo Maciel, quien perdió la totalidad de su mercadería en aquel siniestro, destacó la importancia de la toma de conciencia: "Es la primera vez que tenemos una charla de este tipo. Este curso nos ayuda a estar preparados; ojalá nunca nos vuelva a pasar, pero ahora sabemos cómo actuar", señaló.

Cronograma y nuevas etapas

La Municiplaidad planea alcanzar a la totalidad de los 560 puesteros que integran la red de mercados municipales. El esquema de formación, que ya pasó por el Paseo "El Piso" y el San Gerónimo, continuará en los siguientes puntos:

Próxima estación: Paseo de Compras de la Ex Vía.

Cierre de etapa: Mercado de El Puerto.

Además de la prevención de incendios, desde la Comuna adelantaron que el programa de seguridad laboral se ampliará en el corto plazo con talleres de RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar) y primeros auxilios. La instrucción técnica está a cargo de especialistas como Melinda Romero, integrante del cuerpo de Bomberos y estudiante de Higiene y Seguridad, quien subrayó la necesidad de profesionalizar la respuesta ante emergencias en ámbitos de trabajo masivos.