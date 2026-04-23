El Concejo Deliberante aprobó la video multa: cómo funcionará el sistema en Corrientes

El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó este jueves la ordenanza que crea el Sistema Municipal de Actuaciones Digitales – Video Multa. La normativa faculta a los agentes municipales a utilizar las imágenes captadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) como prueba directa para documentar y sancionar faltas de tránsito y otras infracciones municipales.

La medida, impulsada por la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana, busca optimizar los recursos tecnológicos existentes. Según explicó la concejal Gabriela Gauna, el objetivo es dotar de facultades administrativas a las cámaras que ya operan las 24 horas en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Infracciones bajo la lupa digital

El sistema estará configurado para detectar una amplia gama de inconductas que afectan la convivencia y la seguridad en la vía pública. Entre las principales prioridades del monitoreo se encuentran:

Estacionamiento en doble fila y obstrucción de garajes.

Cruce de semáforos en rojo .

Falta de elementos de seguridad en motos, específicamente el uso del casco y la presencia de espejos retrovisores.

"La novedad es que ya no se requiere que el inspector esté físicamente en el lugar para labrar el acta", destacó Gauna a radio Sudamericana. Las imágenes servirán como sustento legal y serán remitidas directamente al Tribunal Administrativo de Faltas, garantizando la cadena de custodia para que el vecino pueda ejercer su derecho a descargo.

Comunicación y plazos de implementación

Uno de los puntos centrales discutidos durante el tratamiento del proyecto fue la transparencia hacia el ciudadano. La ordenanza establece que el Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de comunicación masiva a través de redes sociales y, fundamentalmente, mediante la instalación de cartelería informativa en los lugares donde las cámaras cumplan esta función sancionatoria.

Respecto a la entrada en vigencia, la edil recordó que, tras la sanción legislativa, resta el plazo administrativo de promulgación, el cual suele iniciarse en un período de 10 días hábiles. Una vez cumplido este paso y finalizada la etapa de señalización, el COM quedará habilitado para operar formalmente bajo esta nueva modalidad digital.