Corrientes: el Hospital Escuela restringe sus servicios por 24 horas debido a refacciones

El Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín" informó este miércoles que, debido a trabajos de refacción y reorganización del servicio, el área de consultorios de Emergencias permanecerá cerrada por un lapso de 24 horas.

La medida comenzará a regir a las 12 de esta jornada y se extenderá hasta mañana jueves 30 de abril a las 12:00.

Esquema de atención restringida

Durante este período de 24 horas, el nosocomio no interrumpirá la totalidad de sus funciones, pero sí aplicará un criterio de selección estricto.

Es así que sólo se atenderán exclusivamente urgencias graves. En tanto que los consultorios de guardia para casos leves o moderados no estarán operativos.

Objetivos de la medida y recomendaciones

Según el comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública, la intervención busca optimizar la atención al paciente y brindar un servicio más ordenado y eficiente para la comunidad.

Ante esta contingencia, las autoridades sanitarias solicitaron la colaboración de la ciudadanía mediante las siguientes acciones: